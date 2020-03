Koppel gaat uit elkaar maar verhuist per ongeluk naar dezelfde buurt op ander continent: “Nu verwachten we een kind”

Toen Tina Sarrou (32) en Harrison Kingshott (28) uit elkaar gingen in 2016, hadden ze nooit kunnen voorspellen dat ze opnieuw zouden samenkomen. En al zeker niet aan de andere kant van de wereld. “Plots belandden we in dezelfde hotelkamer.”

Harrison had naar eigen zeggen een compleet verkeerde levensstijl toen hij een relatie kreeg met Tina. “Ik ging altijd maar uit”, vertelt hij zijn verhaal aan Britse media. “Ik was een van die vriendjes die altijd maar te veel bier dronk.” In 2016, na ettelijke ruzies, besloot het koppel voorgoed uit elkaar te gaan. “Het was genoeg geweest.”

Maar zonder medeweten van elkaar, verhuisden ze allebei naar Australië. “Ik was het beu dat we nog op elkaars lip zaten, elkaar nog konden tegenkomen. Dus ging ik op zoek naar een plek zo ver mogelijk van Tina vandaan”, geeft Harrison toe. “Australië was geografisch gezien de verste plek.”

Tegelijkertijd wilde Tina haar dromen achterna: verhuizen naar en reizen door Australië. Dat was iets dat ze al altijd had willen doen, maar nooit gebeurde wegens haar relaties in het Verenigd Koninkrijk.

Tinder

Het duurde welgeteld twee weken voor Tina en Harrison ontdekten dat ze op amper enkele straten van elkaar wonen in het verre down under. “Ik zag plots zijn naam en foto op Tinder verschijnen”, aldus Tina. “Ik stuurde een bericht: ‘Wat doe jij hier?’ Hij bleek intussen een relatie te hebben met iemand anders.”

Maar toch sprak het ex-koppel opnieuw af. “Hij nam me mee naar de haven van Sydney en we konden het meteen weer erg goed met elkaar vinden. Het was zo leuk om hem terug te zien en hij maakt me altijd zo aan het lachen. We namen uiteindelijk een hotel en pas toen zei hij mij dat hij met een ander meisje was en zelfs met haar samenwoonde, maar dat hun relatie niet heel erg serieus was.”

Verloofd

De volgende dag werd die nieuwe, “niet-serieuze” relatie beëindigd en zat Harrison al opnieuw bij Tina. Sindsdien zijn de twee niet meer van elkaar weg te slaan en kijken ze ernaar uit een gezin te stichten: het koppel verwacht momenteel hun eerste kindje.

Het paar is intussen ook verloofd, nadat Harrison haar vorig jaar op reis in Turkije ten huwelijk vroeg. “Ik had nooit gedacht dat ik weer bij Harrison zou eindigen na onze breuk in het Verenigd Koninkrijk”, zegt Tina. “Maar hij vindt altijd wel een manier om me hoe dan ook aan het lachen te maken en we zijn zo gelukkig samen.”