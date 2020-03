Kleine beleggers zien na forse koersverliezen nu ook dividenden geschrapt: kan dat zomaar?

Heel wat kleine beleggers moesten waarschijnlijk even slikken toen het nieuws bekendraakte. In navolging van multinationals als Ford, Lufthansa, Airbus of Randstad schrappen almaar meer bedrijven van bij ons het dividend, dat stukje winst dat vele één à twee keer per jaar uitkeren aan hun aandeelhouders. Mag dat zomaar? En wat moet je nu als kleine belegger doen?