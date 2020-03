Engelse legende Rio Ferdinand legt uit waarom Liverpool de Engelse titel niet mag krijgen: “Het zou dom en niet fair zijn”

Volgens 81-voudig Engels international en Manchester United-legende Rio Ferdinand moet het huidige seizoen van de Premier League geannuleerd moet worden. Waarmee Liverpool de eerste landstitel in dertig jaar zou ontnomen worden.

LEES OOK. Waar ze corona bestrijden met “tractors en wodka”: voetbalicoon klaagt hallucinante situatie in land met nog actieve competitie aan

Liverpool heeft met nog negen speeldagen te gaan een comfortabele voorsprong van 25 punten op eerste achtervolger Manchester City en kon deze maand dus al zeker zijn geweest van de titel. Door de coronacrisis ligt de Premier League - zoals zowat alle voetbalcompetities - volledig lam en voorlopig is het onduidelijk wanneer er opnieuw gevoetbald kan worden.

“Ik vind dat de competitie geannuleerd moet worden. Annuleer het gewoon”, aldus Ferdinand. “Ik weet dat Liverpool-supporters gaan zeggen: Oh Rio, je zegt dat omdat je voor Manchester United bent en het Liverpool is. Maar dat is niet het geval. Ik zie gewoon geen enkele manier hoe er verder gespeeld kan worden zonder dat de gezondheid in het gedrang komt. Zo simpel is het.”

Ferdinand stelt zich dan ook vragen bij wedstrijden achter gesloten deuren. “Al dat gedoe… Dan zijn er nog altijd spelers aanwezig. Waarom zouden er voor hen andere regels gelden dan voor de rest van de gemeenschap? Er gaan bovendien spelers zijn die niet willen spelen, die nog niet hersteld zijn van de ziekte of die het nog gaan oplopen. Dan gaat het overgedragen worden op andere spelers dus dat is niet eerlijk. Het zou gewoon niet fair zijn en dat voelt verkeerd.”

Foto: BELGAIMAGE

“Geen leven of dood”

De verdediger wijst ook op het feit dat er in een leeg stadion ook medewerkers aanwezig zijn bij een wedstrijd. Zoals de beveiliging. “Dit gaat hier over een zaak van leven of dood”, zegt Ferdinand. “Voor onze samenleving. Voor voetbal is het dat niet. Zo serieus is het nu ook weer niet. De gezondheid van mensen gaat boven alles. Start het seizoen dus gewoon vanaf nul want het seizoen snel heropstarten zie ik gewoon niet gebeuren op dit moment.”

“Trouwens, heb je PSG-Dortmund gezien? Die wedstrijd werd gespeeld zonder fans, maar die stonden wel buiten het stadion. Stel je voor als Liverpool de titel wint. Voor de eerste keer in 30 jaar. Denk je dat die supporters thuis gaan blijven, een theetje drinken en gaan zeggen: op naar het volgende seizoen? Nee, ze zullen allemaal willen vieren en gek doen. Dat is nu eenmaal voetbal. Het is emotioneel. Het zou dom zijn om supporters in een situatie te brengen waarbij ze dingen gaan doen die slecht zijn voor de samenleving. Annuleer dus gewoon het seizoen.”