Nederlandse voetbalbond hakt knoop door: “Zeker tot 1 juni geen voetbal met fans”

Als het betaalde voetbal in Nederland voor 1 juni al wordt hervat, dan zal dat voor lege tribunes gebeuren. Dat heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB dinsdag besloten op basis van de aanvullende maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus.

De KNVB heeft de profclubs dinsdag via een videoverbinding bijgepraat over de gevolgen van de aangescherpte richtlijnen van de overheid, die alle bijeenkomsten tot 1 juni heeft verboden. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bevestigd dat de wedstrijden en trainingen in de sport buiten het besluit vallen om bijeenkomsten tot 1 juni te verbieden.

Voor sport blijven de eerdere maatregelen voor corona gelden. Voor 6 april wordt bekeken of en wanneer er weer wedstrijden kunnen worden gespeeld. Tot dan blijven alle sportclubs en sportvoorzieningen dicht. Sporten in openbare ruimte is alleen toegestaan met maximaal drie mensen, die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar nemen.