WHO: “VS mogelijk op weg om nieuwe epicentrum van pandemie te worden”

In de Verenigde Staten stijgt het aantal mensen dat met het nieuwe coronavirus besmet is explosief. Het land steekt binnenkort mogelijk Europa voorbij en is op weg om het nieuwe epicentrum van de pandemie te worden, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag.

Het coronavirus dook in december voor het eerst op in China en verspreidde zich vervolgens naar Europa, dat momenteel het ergst getroffen continent is. De snelle opmars van Covid-19 in de VS doet echter vermoeden dat de Amerikanen die twijfelachtige status weldra overnemen, verklaarde WHO-woordvoerster Margaret Harris tijdens een persconferentie. “We stellen een zeer sterke stijging vast van het aantal gevallen in de VS, het is momenteel nog niet het geval, maar de mogelijkheid bestaat”, aldus Harris.

Volgens het laatste dagelijks bulletin van de WHO, dat maandagavond werd gepubliceerd, zagen de Verenigde Staten het aantal mensen dat positief testte en het aantal overlijdens op 24 uur tijd verdubbelen (31.573 besmettingen en 402 doden). In diezelfde tijdspanne registreerde Europa 20.131 nieuwe gevallen en 1.318 overlijdens op een totaal van 171.424 gevallen en 8.743 overlijdens.

De toename van het aantal zieken in de VS kan mogelijk voor een deel worden verklaard door een betere screening en door het hoge aantal besmettingen net voor de striktere maatregelen werden ingevoerd.

Hoewel we ons de komende dagen wereldwijd nog mogen verwachten aan een aanzienlijke stijging van het aantal zieken en doden, ziet de Wereldgezondheidsorganisatie naar eigen zeggen ook “vroege positieve signalen in sommige landen die erin slaagden om hun bevolking aan te zetten tot het respecteren van de regels rond social distancing en het beperken van het aantal verplaatsingen”, besluit de woordvoerster.