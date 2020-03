Afscheid van de man die de beroemdste Galliërs in een kwartiertje bedacht. “René zei: We lijken wel idioten”

“Ik kom uit een familie waar lang leven erfelijk is”, zei hij vorig jaar nog in een interview. “Mijn moeder overleed toen ze 100 was, mijn vader werd 97.” Zelf is hij 92 geworden, Albert Uderzo. Hij blijft voor altijd de tekenaar van de bekendste Galliërs aller tijden. En dan te bedenken dat Asterix en Obelix in een kwartiertje tijd bedacht werden.