Greta Thunberg was wellicht besmet met coronavirus: “Tien dagen geleden kreeg ik symptomen”

Greta Thunberg (17) is ziek geweest en mogelijk kwam dat door een Covid19-besmetting. “Ongeveer tien dagen geleden kreeg ik symptomen”, zegt de Zweedse klimaatactiviste in een bericht op Instagram. Ook haar vader, die met haar meereisde door Europa, werd op hetzelfde moment ziek.

De voorbije twee weken heeft Thunberg zichzelf geïsoleerd. “Toen ik terugkwam van mijn reis door Centraal-Europa, ben ik meteen binnen gebleven”, schrijft ze op Instagram. Thunberg deed dat niet in haar eigen huis, wel in een appartement waar ze een tijdje kon verblijven. “Een geleend appartement, weg van mijn moeder en zus.”

Ongeveer tien dagen geleden begon Thunberg naar eigen zeggen enkele van de typische coronasymptomen te voelen. “Ik voelde me moe, had rillingen, keelpijn en hoestte. Mijn vader, die met me vanuit Brussel reisde, had dezelfde symptomen. Maar wel veel intenser en met koorts.”

“Zeer waarschijnlijk”

Of de twee effectief besmet waren met corona, is niet zeker. Ook in Zweden is het net zoals in België niet mogelijk voor burgers om jezelf te testen op het virus. Dat gebeurt enkel bij wie een medische behandeling nodig heeft en in het ziekenhuis belandt.

“Toch is het is zeer waarschijnlijk dat ik het heb gehad, gezien de gecombineerde symptomen en de omstandigheden”, zegt Thunberg. “Ik ben intussen hersteld en eigenlijk voelde ik me ook bijna niet ziek. Mijn laatste verkoudheid was zelfs erger dan dit.” Maar dat is net het punt, benadrukt ze. “Als iemand anders niet dezelfde symptomen had gehad als ik, had ik wellicht nooit iets vermoed.”

Grote verantwoordelijkheid

Thunberg deelt haar verhaal omdat ze iedereen erop wil wijzen hoe gevaarlijk het virus kan zijn. “Veel, vooral jonge, mensen merken helemaal geen symptomen of slechts zeer milde symptomen. Dan weten ze niet dat ze het virus hebben en kunnen ze het doorgeven aan mensen in risicogroepen. Wij, die niet tot een risicogroep behoren, hebben een enorme verantwoordelijkheid, onze acties kunnen voor vele anderen het verschil zijn tussen leven en dood”, besluit de 17-jarige klimaatactiviste. “Houd daar rekening mee, volg het advies van experts en uw lokale autoriteiten. En vergeet niet om altijd voor elkaar te zorgen en mensen in nood te helpen.”