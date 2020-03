België verbiedt snelle zelftesten corona voor thuis: “Niet te vertrouwen”

Een standaard test op corona met een wattenstaafje in een reageerbuisje, zoals in ziekenhuizen gebruikelijk. Snelle thuistests worden verboden. Foto: REUTERS

De overheid heeft een verbod ingevoerd op ‘snelle tests’ die corona bij je thuis zouden kunnen opsporen. Die testen zijn niet te vertrouwen, zegt Sciensano. Nu zijn ze dus strafbaar ook.

Na eerdere berichten over dalende capaciteit voor coronatesten bij vermoedelijk zieke Belgen, steeg de interesse in testen waarvoor je niet naar een ziekenhuis moet. Het gaat dan om snelle testkits die bijvoorbeeld via het internet gekocht kunnen worden, en een indicatie beweren te bieden voor de aanwezigheid van het virus in je lichaam.

Om die trend tegen te gaan, heeft de overheid een verbod op dergelijke ‘snelle tests’ ingevoerd. Dat besluit stond te lezen in het Belgisch Staatsblad. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen & Gezondheidsproducten (FAGG) verbiedt de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen.

Foto: Belgisch Staatsblad

Eén voorbeeld is een Nederlandse groothandel in verzorgingsproducten op 10 kilometer van de Belgische grens, die via een webshop een testkit aanbiedt (14,99 euro) “met een bewezen nauwkeurigheid van 92% van de detectie van de COVID-19 antilichamen”. Een resultaat krijg je met de priktest na vijftien minuten. Op de website van de handelaar wordt ook vermeld dat wat nu besteld wordt, in de week van 6 april verstuurd wordt, door “te weinig aanbod”. Het illustreert de vraag van klanten die met een vingerprinkje en wat bloed een uitsluitsel hopen te krijgen. De Nederlandse overheid zou bekijken wat het met het aanbod en de vraag zal doen.

Valse resultaten

Na vijftien minuten uitsluitsel of je ziek bent: dat klinkt te mooi om waar te zijn. Die snelle tests zijn “niet te vertrouwen”, laat Lieke Vervoort namens Sciensano weten. Sciensano is het Belgisch instituut voor gezondheid, dat de coronapandemie op de voet volgt. Snelle thuistests beweren een indicatie te geven voor het virus, maar kampen vaak met een foutenmarge. Zelfs de standaardtesten in ziekenhuizen, met staafjes die in keel en neusholte gaan, hebben soms te kampen met vals positieve of vals negatieve resultaten. Het effectieve resultaat kan uren op zich laten wachten. Zo simpel is het dus allemaal niet.

Om een wildgroei aan snelle thuisleveringen en tests af te blokken, is er nu dus het Belgische verbod. En bij een verbod hoort een mogelijke sanctie, zoals een boete. Welke strafmaat precies gehanteerd wordt bij het ontdekken van illegale tests, kon het FAGG dinsdag nog niet vrijgeven.

