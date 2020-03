Politiemensen eisen excuses van burgemeester die ondanks coronamaatregelen deelnam aan straatfeest

Izegem - De politiemensen van de zone Riho eisen excuses van Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) die deelnam aan een feestje in zijn straat, ondanks de coronamaatregelen.

De politie legde zaterdagavond het feestje stil, en er werd een pv opgemaakt tegen de deelnemers. De burgemeester liet nadien in deze krant optekenen dat “het allemaal maar een scheet in een fles was”. Daar gaat niet iedereen mee akkoord. Als protest tegen het optreden van de burgemeester, lieten enkele agenten zich nu op hun rug fotograferen aan het commissariaat.

Dinsdag was er symbolisch protest aan het commissariaat tegen de burgemeester van Izegem. De politiemensen draaiden hem hun rug toe.

“De burgemeester is ver over de schreef gegaan”, zeggen politiemensen van zijn eigen korps. “De mensen stonden daar veel te kort op mekaar. De burgemeester is nog tussengekomen om te onderhandelen. Hij zette ons voor aap zo. Terwijl dat feestje echt een voorbeeld was van overtreding van het samenscholingsverbod wegen corona. Iedereen in het korps is gedegouteerd door zijn optreden.”

Uit goede bron vernamen we dat de politievakbonden een overlegvergadering met de burgemeesters van de zone gaan beleggen, waarin ook de excuses van de burgervader van Izegem geëist zullen worden.

Boetes

Ondertussen raakte bekend dat alle deelnemers aan het straatfeestje een boete mogen verwachten die kan oplopen tot 250 euro. “Alle aanwezigen riskeren inderdaad een minnelijke schikking”, aldus procureur Filiep Jodts van West-Vlaanderen. “De burgemeester zelf geniet echter parlementaire onschendbaarheid. Het parket in West-Vlaanderen kan hem dus niets maken.”

Maertens is naast burgemeester inderdaad ook Vlaams Parlementslid voor de N-VA en bijgevolg “parlementair onschendbaar”. Hij geniet het zogenoemde “voorrecht van rechtsmacht” en dus moet zijn dossier naar een hogere instantie doorgespeeld worden. “Het is uiteindelijk het parket-generaal in Gent dat zal oordelen of de burgemeester ook een minnelijke schikking zal krijgen of niet”, besluit de procureur.

