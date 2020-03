Man met mes probeert stervende vader uit ziekenhuis te halen

Een twintiger heeft afgelopen vrijdag geprobeerd zijn stervende vader mee te nemen uit een ziekenhuis in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. De vader, een vijftiger, was besmet met het coronavirus en de politie heeft de twintiger moeten overmeesteren om hem tegen te houden. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. “De man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst”, zegt parketwoordvoerster Stéphane Lagasse.

De vader was opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus en de zoon had het er uitermate moeilijk mee dat hij zijn vader slechts zeer korte tijd mocht zien. De jongeman barricadeerde zich daarop in de ziekenhuiskamer, maakte het beademingstoestel los en probeerde met het ziekenhuisbed waarop zijn vader lag het gebouw te verlaten.

De lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) moest ter plaatse komen maar de jongeman bedreigde de agenten daarop met een mes. Uiteindelijk kon hij toch overmeesterd worden door een hond in te zetten.

De twintiger werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Dat liet hem voorleiden bij de onderzoeksrechter en die plaatste de jongeman onder aanhoudingsbevel voor verboden wapenbezit.