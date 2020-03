Bewoners WZC Poldervliet krijgen brief met nieuwe regels: vanaf morgen gaat iedereen zichzelf wassen en wees niet te veeleisend

Kruibeke - De directie van het woonzorgcentrum Poldervliet in Kruibeke heeft zich verontschuldigd voor een brief met nieuwe interne regels tijdens deze coronacrisis. Het was goed bedoeld, zegt de directie, maar het kon beter geformuleerd worden.

“We gaan een heel moeilijke tijd tegemoet”, zo schrijft de directie aan de 85 bewoners van het privé-woonzorgcentrum en hun families.

“Iedereen kan thuis blijven maar wij als zorgverlener blijven er staan voor jullie. Wij riskeren onze eigen gezondheid om jullie basiszorg te blijven geven”, klinkt het.

Daarop volgt een lijstje met nieuwe maatregelen, te beginnen met de waarschuwing dat hun luxeleven voorbij is tot na de coronacrisis.

Ook wordt aan de bewoners en hun families gevraagd om niet te veeleisend meer te zijn maar blij te zijn met wat ze krijgen.

De verzorgers zullen enkel nog focussen op basiszorg, hygiëne en eten geven in de mate van het mogelijke.

Er is ook een lijst opgemaakt van wie zichzelf nog kan behelpen. Zij moeten zich voortaan zelf wassen, klinkt het.

Verder vraagt de directie dat de bewoners ”meerdere keren per dag een dankuwel zeggen en een complimentje geven, anders houden we dit niet vol.”

Bellen om een verpleegster te roepen mag enkel nog in noodgeval. Om naar het toilet te gaan of omdat iemand zich niet goed voelt, niet om te tv op te zetten of een raam open te doen.

“Lieve mensen jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt, wat nu komt is minstens even erg dus aub heb respect, klaag niet en wij doen ons uiterste best”, zegt de directie van het rusthuis.

“Een schande”, zeggen kinderen van wie de ouders in het zorgcentrum verblijven.

Intussen beseft ook de directie dat.

“Het was inderdaad ongelukkig geformuleerd. Wij hebben ons daar al uitdrukkelijk voor geëxcuseerd bij alle betrokkenen. En er komt een nieuwe brief. Als we het te zacht zeggen, dringt het niet door, zo weten we uit ervaring. Dus vonden we dat we het iets harder moesten formuleren. Maar dit was een stap te ver, dat beseffen we nu ook wel. Onze gasten mogen gerust zijn, ze krijgen de beste zorgen”, zegt Nathalie Goethals van Poldervliet.