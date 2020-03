Thaise koning is met harem van 20 vrouwen op skivakantie en trekt zich niets aan van coronamaatregelen

Terwijl het aantal coronadoden ook in Duitsland de jongste dagen fors is gestegen, en daar zeer strenge maatregelen gelden, geniet de Thaise koning van een deugddoende skivakantie in het mondaine Garmisch-Partenkirchen. Samen met zijn gezelschap, bestaande uit twintig vrouwen, maken ze uitstapjes en genieten ze van lekker eten. “Wansmakelijk”, vinden de Duitsers.

“Een groot kind”, zo kennen ze in Thailand hun koning. Als hij maar kan opvallen. Is het niet met vrouwen, dan is het met zijn auto’s of zijn kleren. Hij kleedt zich graag jong. Te jong. Toch durft niemand dat openlijk te zeggen. Want koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (67) duldt geen kritiek. Vorig jaar nog verdwenen drie activisten van de aardbol nadat ze zijn beleid openlijk op de korrel hadden genomen. Ze zijn nooit teruggevonden.

Maha Vajiralongkorn werd vorig jaar in mei officieel tot nieuw staatshoofd gekroond, al was hij al sinds eind 2016 aan de macht. Sindsdien liet hij al verschillende keren van zich spreken. Altijd in negatieve zin.

Zo shockeerde hij de Thai door totaal onverwacht te trouwen met zijn bodyguard. Terwijl hij nog maar pas zijn vrouw had laten zitten voor zijn minnares.

Koning Maha Vajiralongkorn en koningin Suthida bij hun huwelijksceremonie in Bangkok. Foto: AFP

Dit keer heeft hij zich de woede van de Duitsers op zijn hals gehaald, al kan hem dat wellicht maar weinig schelen. De Thaise koning is met twintig vrouwen en een volledige hofhouding op reis in het viersterrenhotel Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen.

Veel last van andere wintersporters heeft hij er momenteel niet, want door het coronavirus ligt het winterseizoen ook daar stil. Maar hij kan er wel van de accommodatie genieten.

Geen contact met anderen

Terwijl duizenden wintersporters hun reis moesten annuleren, mogen de koning en zijn harem wel skiën, laten ze zich in paardenkoetsen rondrijden, fietsen en maken ze uitstapjes in de stad of in de bergen. En dat wringt bij de Duitsers, die er alles aan doen om een verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Zij moeten zo veel mogelijk binnen blijven, terwijl ze dan plots de koning en zijn gevolg door de straat zien fietsen.

Het districtsbureau Garmisch-Partenkirchen, in de deelstaat Beieren, heeft het Grand Hotel Sonnenbichl een uitzondering toegestaan, zo blijkt nu. “Omdat de gasten in een vaste groep reizen en geen contact hebben met de lokale bevolking of met andere toeristen”, klinkt het. “Het hotel is ook niet toegankelijk voor andere gasten zodat ze het virus niet kunnen doorgeven.”

Terugvlucht?

Bij de lokale bevolking klinkt het dat ze de Thaise koning niet durfden te weigeren omdat hij hier geregeld komt en veel geld spendeert. Hadden ze hem nu ontgoocheld, dan koos hij in het vervolg misschien een andere bestemming.

Hoelang het Thaise gezelschap blijft, is niet duidelijk. Dat veel maatschappijen niet meer vliegen door de coronacrisis, is zijn probleem niet. De vorst kwam met een koninklijk vliegtuig naar Duitsland.

