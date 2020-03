Priester sterft nadat hij ademhalingstoestel aan jongere patiënt geeft

De Italiaanse priester die een beademingsapparaat weigerde zodat een jongere patiënt het kon gebruiken, is overleden. De 72-jarige Giuseppe Berardelli had het toestel gekregen van zijn parochie.

De priester is anderhalve week geleden al gestorven, maar het nieuws is maandagavond pas naar buiten gebracht door de regionale krant Araberara. Burgemeester Giuseppe Imberti van Casnigo, het plaatsje waar Berardelli priester was, is vol lof over de geestelijke: “Hij was een eenvoudig, oprecht mens, die vriendelijk en behulpzaam was voor iedereen, gelovig of ongelovig.”

Ook burgemeester Clara Poll van Fiorano, een eerdere parochie van Berardelli, roemt de priester in Araberara. “Hij was een groots man”, zegt ze. “Ik zal hem vooral herinneren op zijn oude Moto Guzzi motorfiets, hij was dol op die motor. Als hij daarop voorbijkwam was hij altijd vrolijk en vol enthousiasme. Hij bracht vrede en vreugde in onze gemeenschap.”

Schutspatroon van coronapatiënten

De prominente Jezuïet James Martin nam op Twitter alvast een voorschot op de heiligverklaring van Berardelli: “Hij is een ‘martelaar voor liefdadigheid’, een heilige zoals Sint Maximiliaan Kolbe die in Auschwitz vrijwillig de plaats innam van een veroordeeld man en diens familie, en gedood werd.” James riep de priester meteen maar uit tot de schutspatroon van coronapatiënten.

In Italië is het dodental intussen opgelopen tot 6.820. Berardelli is een van de circa vijftig Italiaanse priesters die is overleden aan besmetting met het coronavirus.