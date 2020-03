Man neemt schoonmaakmiddel tegen corona en sterft, zijn weduwe geeft Trump de schuld

Een Amerikaanse man is overleden nadat hij een schoonmaakmiddel, voor onder meer visvijvers, had in genomen. Hij wilde daarmee het coronavirus preventief bestrijden. Dat melden Amerikaanse media. De vrouw van het slachtoffer wijst naar president Donald Trump.

Binnen dertig minuten na het innemen van chloroquinefosfaat traden er “ernstige effecten” op, stelt het Banner Health-ziekenhuis in een persverklaring. De man, een zestiger, is kort daarna overleden.

Ook met zijn weduwe, ook in de zestig, ging het even niet zo goed, ook zij nam het middel in. Ze heeft inmiddels wel met NBC News gesproken. Tegen die zender vertelde ze dat het koppel president Trump had horen praten over chloroquine tijdens persconferenties als een mogelijk werkzame stof tegen het coronavirus. Toen de vrouw dat hoorde, dacht ze aan het middel dat ze voor haar karpers had gebruikt. De chloroquinefosfaat gaat onder meer algvorming tegen. “Ik zag het staan op de plank, en dacht: is dat niet waar ze het op tv over hebben?”

Daarop vermengde het koppel het schoonmaakmiddel met water en dronk het op. “Want we waren bang ziek te worden van het coronavirus”, klinkt het. Maar na ongeveer twintig minuten werden ze ziek, “gloeiend en duizelig”. Ook moesten ze braken. Kort na ziekenhuisopname overleed de man.

De werkzame stof in het schoonmaakmiddel en het medicijn tegen malaria, dat mogelijk ook tegen corona heilzaam is, zijn vergelijkbaar. Maar terwijl er nu klinische testen met het medicijn worden gestart door de Food and Drug Administration (FDA) is het schoonmaakmiddel uiteraard dodelijk.

Discussie op Twitter

Ondertussen is er vooral op sociale media ophef ontstaan over de feiten. “Het laatste wat we nu willen, is onze eerste afdelingen overspoeld zien met patiënten die denken dat ze een vage en risicovolle oplossing hebben gevonden, een die in werkelijkheid hun gezondheid in gevaar kan brengen”, reageert Dr. Daniel Brooks, medisch directeur van het Banner Poison and Drug Information Center.

Op Twitter krijgt ook president Trump van sommigen een veeg uit de pan. Anderen wijzen erop dat hij niets verkeerd heeft gedaan, en dat mensen vooral hun gezond verstand moeten gebruiken. Eerder zouden ook al twee mensen in Nigeria zijn overleden nadat ze zichzelf een substantie met chloroquinefosfaat hadden toegediend. De gezondheidsautoriteit van Nigeria waarschuwde nadien voor het middel.