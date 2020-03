De Belgische prof die groot onderzoek naar remedie corona leidt: “We moeten slimmer zijn dan de Chinezen”

Overal ter wereld krijgen patiënten met het coronavirus andere medicijnen. De dokters proberen wat kan. Want een geneesmiddel waarvan de werking uitgebreid is getest, is er nog niet. Binnen enkele weken volgt mogelijk beterschap, met dank aan de Belgische professor Herman Goossens (UAntwerpen). Hij rolt op dit moment een grootschalig experiment uit bij 3.200 patiënten verspreid over Europa. “We moeten het beter aanpakken dan de Chinezen”, zegt Goossens.