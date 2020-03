Corona: Man probeert stervende vader uit ziekenhuis te halen

Een man van 29 heeft afgelopen vrijdag geprobeerd zijn stervende vader mee te nemen uit het ziekenhuis Saint-Luc in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. De vader, een vijftiger, was besmet met het coronavirus.

De zoon Ahmet T. had het er uitermate moeilijk mee dat hij zijn vader slechts korte tijd mocht zien. Volgens wat we vernamen was hij ook de dagen ervoor telkens langsgegaan en moest hij door het personeel er steeds op gewezen worden dat het bezoek maar heel kort mocht zijn, wegens besmettingsgevaar.

Vrijdag sloegen de stoppen door bij de jongeman. Hij barricadeerde zich plots in de ziekenhuiskamer van zijn vader en maakte het beademingsapparaat los. Hij probeerde met het ziekenhuisbed waarop zijn vader lag, het gebouw te verlaten.

De lokale politie van de zone Montgomery moest ter plaatse komen maar de jongeman bedreigde de agenten daarop met een mes. Er ontstond een gevecht waarbij het ziekenhuisbed vernield raakte; Uiteindelijk kwamen negen agenten ter plekke maar was het de politiehond die erin slaagde om de man te overmeesteren. Sinds de feiten zijn verschillende agenten thuis wegens kwetsuren. Eén agent zou een koorts ontwikkeld hebben en heeft mogelijk corona opgelopen tijdens de interventie. Maar zeker is dat niet.

De twintiger werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Dat liet hem voorleiden bij de onderzoeksrechter en die plaatste de jongeman onder aanhoudingsbevel voor verboden wapenbezit.