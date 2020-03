Vijf bevriende tachtigers uit Antwerpse serviceflats in vijf dagen tijd overleden aan corona

Vijf onafscheidelijke vrienden zijn de voorbije vijf dagen bezweken aan het coronavirus in de serviceflats De Fontein in Borgerhout. Het Zorgbedrijf heeft daarom beslist om ook de serviceflats af te sluiten voor de buitenwereld. “We willen geen bijkomende overlijdens meer”, zegt CEO Johan De Muynck aan ATV.

Ze woonden bijna allemaal op dezelfde gang in De Fontein in Borgerhout, de vijf tachtigers die op 18, 21, 22 en 23 maart overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het waren boezemvrienden. “Ze trokken vaak op met elkaar en aten vaak samen”, zegt Johan De Muynck, CEO van het Zorgbedrijf in Antwerpen. Twee van de mannen waren ook belangrijke vrijwilligers.

Een van de vijf tachtigers die het leven liet, was ‘zingende vuilnisman’ Louis Denaph. Hij was een voormalig zanger en tekstschrijver, en zijn dochter Tania stelde eerder vast dat het achteruitging met hem. “Hij kwam normaal gezien dagelijks bij mij eten”, zegt Tania. “Maar toen hij twee weken geleden op dinsdag kwam eten, voelde hij zich niet super. Woensdag belde hij af omdat hij pijn aan zijn been had. Over kortademigheid of hoesten heb ik hem niet horen klagen. Op donderdag heeft de verpleegster hem gevonden. Hij was in zijn flatje gevallen. In het ziekenhuis stelden ze vast dat hij koorts had. Op zaterdag kreeg ik telefoon dat vader positief getest had op corona. Hij belde me later zelf ook nog op. Ik heb slecht nieuws, zei hij. Hij besefte de ernst van de situatie dus.”

LEES OOK. ‘Zingende vuilnisman’ Louis (80) overleden aan coronavirus: “Dankbaar dat hij waardig is kunnen sterven” (+)

Louis werd nog een week verzorgd in het Stuivenbergziekenhuis, tot hij bezweek aan het virus. “Hij heeft serieus afgezien”, zegt zijn dochter nog. “Wie nu nog vrolijk over straat loopt, heeft echt niet begrepen wat er aan het gebeuren is.”

Strengere maatregelen

Het Zorgbedrijf heeft beslist om de serviceflats te sluiten voor de buitenwereld en dezelfde strenge regels op te leggen als de rusthuizen. Het smeekt al dagen om de serviceflats onder hetzelfde strikte regime te mogen plaatsen, maar dat werd tot dinsdag niet toegestaan door minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het Zorgbedrijf besliste dan maar op eigen houtje om de regels te verstrengen. Er werd geen bezoek meer toegelaten. “Met hetgeen we aan het begin van de crisis wisten, konden we dit niet voorkomen. Twee weken geleden zagen we niet aankomen wat er vandaag gebeurt. We nemen nu extra maatregelen. We willen geen bijkomende overlijdens meer op ons geweten hebben.”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft het voorbeeld van het Zorgbedrijf inmiddels gevolgd en heeft strengere regels afgekondigd voor serviceflats.