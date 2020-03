Koning Filip praat via Skype met onderzoekers van KU Leuven

Koning Filip heeft dinsdagnamiddag via Skype een halfuur gepraat met een 25-tal onderzoekers van het Rega Instituut van de KU Leuven die betrokken zijn bij onderzoek naar infectieziekten zoals het coronavirus. Het gesprek werd live gevolgd door naar schatting meer dan 200 onderzoekers uit andere labs van de KU Leuven en het UZ Leuven die met deze problematiek bezig zijn.

Professor Marc Van Ranst, die aanwezig was, vond het inhoudelijk een heel interessant en boeiend gesprek. “De vorst was heel degelijk geïnformeerd over de coronaproblematiek en betoonde een hartelijkheid die niet gespeeld was. Een dergelijke babbel is ook heel motiverend voor de betrokken onderzoekers”, aldus de viroloog.

Van Ranst looft de rol die de koning in deze crisis opneemt. “Alles wat in deze moeilijke tijden de samenhorigheid kan verbeteren, is meer dan nuttig en het vorstenpaar doet op dit ogenblik wat het kan”, aldus de viroloog. Hij verwees daarbij naar Skype-gesprekken die de vorst de afgelopen dagen voerde met bewoners van woonzorgcentra, het uithangen van de witte vlag boven het koninklijke paleis, en zijn bemiddeling met de Alibaba Foundation voor de levering van mondmaskers.

