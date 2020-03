Nog amper verkeer (laat staan files) sinds lockdown

Sinds ons land door de strijd tegen het coronavirus zo goed als stil ligt, is er nog amper verkeer. En de files, die zijn op één hand te tellen en smelten als sneeuw voor de zon. Goed nieuws dus voor wie toch nog de baan op moet: je verliest een pak minder tijd in de ochtend- en avondspits.

“Het was intrigerend om te zien: wij konden op basis van de verkeersdrukte in de steden zien welke landen in lockdown gingen. Wanneer dat gebeurde, zagen we de verkeersdrukte meteen spectaculair terugvallen en zelfs zo goed als nihil worden”, zegt Gijs Peters, verkeersexpert van TomTom. Voor zijn Traffic Index volgt de Nederlandse navigatiespecialist de gereden routes van 600 miljoen gebruikers in 416 steden (waaronder 10 Belgische) in 57 landen wereldwijd.

“Neem nu de spits van dinsdagochtend. Wie om 8 uur in Brussel rondreed, moest rekenen op 12 procent extra reistijd; een jaar eerder was dat nog 83 procent extra reistijd. Of neem de Antwerpse ochtendspits van voorbije maandag: was je in 2019 nog 58 procent langer onderweg, dan was dat vorige maandag nog slechts 12 procent.”