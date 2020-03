In Spanje is de toestand zo erg dat zelfs een ijspiste wordt omgebouwd tot mortuarium, 1 op 7 Spaanse hulpverleners zelf besmet

Madrid, maar ook Catalonië, zit compleet in de greep van het coronavirus. In de Spaanse hoofdstad valt elk kwartier een dode, soms zelfs in de gang van overvolle ziekenhuizen. Gisteren raakte bekend dat in amper 24 uur nog eens 514 slachtoffers zijn bezweken. In allerijl wordt nu een schaatsbaan omgebouwd tot mortuarium. “Het gevaar komt nu van overal”, erkent Fernando Simón, directeur van het centrum voor gezondheidswaarschuwingen.