Een elektrische auto voor de prijs van een fiets (en hij is ongeveer even snel)

Foto: Changzhou Xili Vehicle Co., Ltd.

900 euro: daar heb je bij ons nog geen elektrische fiets voor. Maar bij de Chinese webwinkelgigant Alibaba koop je voor die prijs een volledige elektrische auto met twee zitplaatsen. Ondanks zijn hoog speelgoedautogehalte is de wagen volgens de website geschikt voor woon-werkverkeer, of om de kinderen ergens op te halen.

De autosnelweg vermijd je best: met een vermogen tussen 800 en 1.200 Watt (1,1 tot 1,6 pk) haalt dit vehikel volgens constructeur Changzhou Xili Vehicle Co, Ltd. een maximumsnelheid van 30 km per uur. De actieradius bedraagt tussen 40 en 100 kilometer. Beschikbare opties zijn onder meer een bullbar – wellicht eerder decoratief dan functioneel – en dakdragers. Voor een driezitter moet je 1.350 euro neerleggen en als taxi kost het karretje bijna 1.500 euro. Wie minstens honderd exemplaren bestelt, kan de wagen laten pimpen met logo’s en andere decoraties.