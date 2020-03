Verlossing na twee weken quarantaine: Romelu Lukaku keert terug naar België om zoontje Romeo terug te zien

Romelu Lukaku is dinsdag teruggekeerd naar België. De Rode Duivel zat net als zijn ploegmaats van Inter Milaan veertien dagen in quarantaine nadat Juventus-speler Daniele Rugani positief had getest op het coronavirus. Die periode is nu afgelopen waardoor alle buitenlandse spelers van Inter toestemming kregen Italië te verlaten.

Juventus-Inter was op 8 maart de laatste wedstrijd die Lukaku en co. hadden gespeeld. Drie dagen later testte Juve-verdediger Rugani positief op corona en moesten alle spelers van beide ploegen verplicht veertien dagen thuis blijven. In een interview met de Engelse ex-topvoetballer Ian Wright getuigde Lukaku hoe zwaar hem de maatregelen vielen.

Nu de verplichte quarantaine achter de rug is gaven Inter en coach Antonio Conte alle buitenlandse spelers de toestemming om terug te keren naar hun familie. Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Ashley Young, Victor Moses, Christian Eriksen, Diego Godin en Romelu Lukaku zouden volgens het Italiaanse persagentschap Ansa van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Lukaku zou naar Brussel zijn afgereisd om zijn kind te kunnen zien.