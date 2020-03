Groen: “Vergeet huurders niet”

Oppositiepartij Groen waarschuwt de Vlaamse regering ervoor dat ze ook de huurders niet uit het oog mag verliezen in de coronacrisis. “De situatie wil dat er snel werk wordt gemaakt”, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska (Groen). “Bijna de helft van de huurders op de private huurmarkt geeft meer dan een derde van het inkomen aan huur. Meer dan een derde loopt sowieso al het risico om onder de armoedegrens te vallen.”

Rzoska ziet verschillende mogelijkheden. Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszetting sneller te laten starten bijvoorbeeld. Via dat fonds kan een plan opgesteld worden om de huur in kleine deeltjes te betalen. Huurcontracten die tijdens deze periode aflopen, zouden dan weer best drie maanden verlengd worden. “Veel huurders kunnen en willen tijdens de coronacrisis niet verhuizen en willen de opzegtermijn dus nog aanhouden.”

Hij wijst erop dat de huiseigenaars al beschermd zijn - ze kunnen bijvoorbeeld uitstel krijgen op hun hypothecaire lening -, dus is het nu tijd aan de huurders.