Spelers en personeel technisch werkloos, einde stilaan nabij voor Lokeren? “Wij lijken af te stevenen op een faillissement”

De kans dat Sporting Lokeren het faillissement nog kan afwenden, wordt met de dag kleiner. Ook de buitenlandse investeerder trok maandagavond de stekker uit de onderhandelingen. Tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman verwacht tegen het einde van de week een beslissing: “Of ze vinden een nieuwe (buitenlandse) investeerder of ze vragen het faillissement aan”, laat hij weten. Intussen werden de spelers, technische staf en administratief personeel technisch werkloos gesteld.

Sporting Lokeren leefde de voorbije dagen weer op hoop. Voorzitter Louis de Vries liet vorige week vrijdag in deze krant optekenen dat ze een deal aan het afronden waren. “Als alles normaal verloopt, is Lokeren gered”, klonk het hoopgevend. Alleen was die hoop van korte duur. Maandagavond rond middernacht trok de buitenlandse investeerder de stekker definitief uit de onderhandelingen. De zoveelste opdoffer in een poging de noodlijdende club van de ondergang te redden. “We lijken af te stevenen op een faillissement”, windt tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman er geen doekjes om. “De club in zijn huidige vorm behouden, wordt opnieuw moeilijker. Bovendien heb ik voorlopig nog geen signaal opgevangen dat er opnieuw kandidaat-investeerders zijn, al kan dat natuurlijk snel veranderen.”

Knopen doorhakken

Veel hangt ook af van wat er vandaag op de raad van bestuur van de Pro League beslist wordt. In 1B is Lokeren nu eenmaal interessanter voor potentiële (buitenlandse) investeerders dan in eerste amateurklasse. “Als Lokeren sportief degradeert, is het einde verhaal”, stelt Goeman helder. “Anders hebben ze nog enkele dagen om gesprekken met potentiële investeerders op te starten. Ik verwacht dat er tegen het einde van de week knoppen zullen doorgehakt worden. Of ze vinden een (buitenlandse) investeerder of ze vragen het faillissement aan. Ook voorzitter De Vries beseft zelf dat deze situatie niet eeuwig kan blijven duren. Hij zit stilaan aan het einde van zijn latijn.”

Want hoewel Lokeren door het coronavirus pas op 20 april voor de ondernemingsrechtbank moet verschijnen, verwacht Goeman al sneller nieuws. “Er is ook nog altijd de licentie die toegekend moet worden. Eind maart is er een herkansing voor de licentiecommissie, maar die is op dit moment niet voldaan. Iedereen had gehoopt dat de voetbalbond door het coronavirus uitstel zou geven, maar de licentiecommissie houdt zijn schema aan. Er zullen een aantal clubs, vooral in 1B, het zeer lastig hebben om hun licentie te krijgen. Uiteraard zijn er nog herkansingen. Ze kunnen bijvoorbeeld naar het BAS stappen, waardoor het nog even kan aanslepen. Maar die deadline ligt hoe dan ook voor 20 april.”

Foto: Photo News

Schulden

De vraag blijft welke investeerder in deze onzekere tijden wil investeren om een club van de ondergang te redden? Nu de buitenlandse investeerder afhaakte, wordt er opnieuw gekeken naar de groep rond ex-ondervoorzitter Willy Carpentier. “Maar die zijn voorlopig niet geneigd om zoveel geld te betalen om de club over te nemen”, aldus Goeman. “Als de club in 1B blijft, is er wel meer enthousiasme. Ze zijn ook verrast door het collectief Wit-Zwart-Geel. Het voetbal leeft in Lokeren. Zoveel is duidelijk. Maar de totale schuld van de voetbalclub ligt rond de 7.5 miljoen euro. Ongeveer vier miljoen euro schulden werden afgelopen jaar opgebouwd. De overige 3.5 miljoen euro zijn schulden aan voormalig voorzitter Roger Lambrecht. Dat is veel geld.

De lokale groep rond Carpentier zou wel een regeling kunnen treffen met Lambrecht. Daarover lopen momenteel gesprekken. Hoe dan ook: ze willen eerst zekerheid of Lokeren in 1B blijft. En dan is er misschien een mogelijkheid. Met de nadruk op misschien.” Het voordeel daarbij is dat de bestaande structuur en overeenkomst met de stad Lokeren behouden kan blijven. “Het ideale scenario is om 1B te blijven. Want na een eventueel faillissement opstarten in tweede amateurklasse is ook een heel zware opdracht.”

Spelers technisch werkloos

En wat met de samenwerkingsovereenkomst met het Ke Hua Sports? Eind januari tekende Lokeren een ‘structurele en omvangrijke overeenkomst met het Chinese bedrijf, maar de deal blijft intussen aanslepen. “Ik weet ook niet wat daar precies is misgelopen”, zegt Goeman. “Volgens voorzitter De Vries heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Hij zegt nu opnieuw met hen in contact te staan. Of die piste dat een oplossing kan zijn, weet ik niet. Wij kunnen alleen vaststellen dat er nog geen enkele betaling gedaan werd.”

Intussen werden de spelers, technische staf en het administratief personeel van Sporting Lokeren technisch werkloos gesteld. “Op die manier bekomen de spelers nu een uitkering, maar dat maakt geen einde aan de arbeidsovereenkomst”, besluit Goeman. “De spelers kunnen hun contract opzeggen na een aantal maanden loonachterstand. Maar voorlopig heeft nog geen enkele speler daarop beroep gedaan. Iedereen blijft wachten op wat er zal gebeuren.” Het beloven opnieuw spannende dagen te worden op Daknam.