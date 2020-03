Wanneer ben je genezen? En mag je dan onmiddellijk uit zelfisolatie?

Het overgrote deel van de patiënten die besmet raken met corona, geneest er ook van. Wat moet je daarover weten?

Hoe lang duurt de ziekte gemiddeld?

Dat hangt af van hoe zwaar ziek je bent, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Wie in het ziekenhuis belandt, blijft daar wel een paar weken. Het duurt gemiddeld 25 dagen voor zij echt genezen zijn. Voor wie thuis blijft, is het een ander verhaal. Maar sowieso genees je niet vlugger dan in zeven dagen. Daarom is het zo belangrijk dat je minstens een week in zelfisolatie blijft.”

Wanneer is een patiënt echt genezen?

“Een patiënt mag het ziekenhuis verlaten als hij weer rustig kan ademen, de koorts weg is en de laboresultaten beter zijn”, zegt prof infectieziekten Steven Callens (UZ Gent). “Wie ernstig ziek was, is ook bij thuiskomst vaak nog heel vermoeid. Wie een lichtere vorm thuis uitziekte, moet rekenen op minstens zeven dagen tot het verdwijnen van de symptomen. Als ze geen symptomen meer vertonen, dan pas kan je zeggen dat ze van het virus af zijn.”

Kan een genezen patiënt de besmetting nog doorgeven?

Het is nog onduidelijk in hoeverre het virus nog uitgestoten wordt na genezing, zegt Callens. Wellicht niet, zegt Van Ranst: “Wie geneest, zal met een wisser in de neus na twee of drie dagen nog sporen van corona terugvinden, maar dat zijn er zo weinig dat ze het virus niet meer kunnen overdragen.”

Kan een patiënt een tweede keer besmet geraken?

Over het algemeen lijkt het alsof patiënten zeker voor kortere tijd immuun zijn, zegt viroloog Leen Delang (KU Leuven). “Of dat ook voor levenslang is? Dat weten we nog niet. We kunnen er wel van uitgaan dat ze nu niet onmiddellijk een tweede keer besmet zullen worden.”

Hoe lang moet de genezen patiënt nog in zelfisolatie blijven?

Voor wie een lichtere vorm had, raadt Van Ranst aan nog zeker drie dagen na het einde van de symptomen te wachten om zich weer vrijer te begeven. “En de symptomen zijn pas weg als je nergens nog last van hebt, hé. Dat is dus niet zo bij wie nog blijft hoesten.”