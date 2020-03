Met bijna 500 zijn ze intussen, de mensen die genezen zijn verklaard. Maar hoe voelen ze zich nu echt?

Het coronavirus maakte al 122 dodelijke slachtoffers in België. Hard nieuws, maar er is ook hoop. Liefst 410 mensen mochten intussen het ziekenhuis verlaten. Wij spraken met enkele overlevers van de ziekte. “De laatste keer dat ik mijn vrouw een zoen heb gegeven, was 6 maart om 4 uur ’s ochtends”, zegt Guy Speltdooren (60).