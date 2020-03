Bezoek van koerier Schrijvers, rum voor Jelle Vossen en gamen met Dion Cools: zo houdt Hans Vanaken zich bezig tijdens de quarantaine

Ook bij Club Brugge staan het voetballeven even ‘on hold’ dankzij de coronacrisis. Alle spelers kregen een trainingsschema om thuis de conditie te onderhouden. Gouden Schoen Hans Vanaken toont in een filmpje op sociale media hoe zo’n dag in quarantaine er voor hem uitziet. Een bezoekje aan Jelle Vossen, gamen met Dion Cools en de hond uitlaten: het hoort er allemaal bij.