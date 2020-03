Spaanse militairen vinden meer en meer overleden bejaarden in verlaten rusthuizen

Bij ons houdt het coronavirus lelijk huis, maar het is nog niets in vergelijking met wat ze in Italië en Spanje zien. Spaanse militairen die ingezet worden om gebouwen en rusthuizen te desinfecteren, vinden bij aankomst vaak achtergelaten bejaarden die dood in bed liggen. Soms meerdere in hetzelfde rusthuis.

Spanje is wereldwijd één van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. In sommige regio’s worden nu zelfs schaatspistes gebruikt als noodmortuarium. Lichamen worden er gewoon op het ijs gelegd in afwachting tot ze kunnen begraven worden. Omdat de overheid gewoon niet meer kan volgen.

Militairen die mee zijn ingeschakeld en andere hulpverleners troffen de jongste dagen schrijnende toestanden aan in rusthuizen. Bejaarden die aan hun lot werden overgelaten omdat het personeel zelf ziek is of het niet meer aan kan. Mensen die ziek, uitgehongerd en in mensonterende omstandigheden in hun kamertje zaten.

Militairen die rust- en verzorgingstehuizen moeten gaan desinfecteren, troffen ook al verschillende lichamen aan van rusthuisbewoners. Door het coronavirus gestorven in hun bed. En verder geen personeel meer te zien.

Hulpverleners klagen dat niemand zich nog om de bejaarden bekommert. Dat het een beetje elk voor zich is. Ouderen zonder kinderen, zijn daar meestal de dupe van. Vaak zijn bewoners van rusthuizen helemaal op zichzelf aangewezen bij gebrek aan personeel.

Onderzoek gestart

Minister van Defensie, Margarita Robles, bevestigde maandag dat soldaten bewoners dood in hun bed hadden gevonden. Het Spaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden in die rusthuizen. “Ze hadden ons kunnen alarmeren, dat hebben ze niet gedaan”, klinkt het.

Minister van Volksgezondheid Salvador Illa benadrukte dat de regering ‘absolute prioriteit’ heeft gegeven aan bejaardentehuizen in de strijd tegen de verspreiding van het virus. De situatie in de rusthuizen moet nauwlettend worden opgevolgd, klinkt het. “En niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. Dit is Spanje”, klonk het.

38 van de 42 bewoners besmet

Spaanse verpleegkundigen en artsen eisen meer steun in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Een vakbond voor medisch personeel zegt dat ziekenhuizen in de hoofdstad “op het punt staan te bezwijken”. Een artsenorganisatie stapte naar de rechter om binnen 24 uur beschermende uitrusting te eisen.

In Spanje zijn bijna 40.000 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Zo’n 14 procent van de patiënten zou werkzaam zijn in de zorg. Het forse aantal besmettingen onder zorgverleners zou te maken hebben met een gebrek aan medisch beschermingsmateriaal.

Artsenbond AMYTS in Madrid zegt dat een rechtszaak is aangespannen om de regionale gezondheidsdienst te dwingen mondmaskers, veiligheidsbrillen en andere hulpmiddelen naar ziekenhuizen te sturen.

In Andalusië deed de burgemeester van een klein plaatsje een oproep via sociale media. In een lokaal verpleeghuis bleken 38 van de 42 bewoners het coronavirus te hebben en ook 60 procent van het personeel is besmet.

“We hebben zuurstof, ambulances en ziekenhuisbedden nodig”, zei burgemeester Rafael Aguilera van Alcalá del Valle. “Er stierf iemand in onze armen omdat we geen zuurstof konden krijgen.”

