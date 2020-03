Koen Casteels traint al opnieuw bij Wolfsburg: “Alles is hier heel veilig, we fitnessen zelfs met latex handschoenen aan”

De verbazing in de Europese voetbalwereld was groot toen Wolfsburg maandag in volle coronacrisis aankondigde dat het de trainingen hervatte. Onze landgenoot Koen Casteels (27) moest zich vandaag voor de tweede keer op de club melden. “Maar de Duitsers laten niets aan het toeval over”, zegt Casteels. “We zijn met maximaal vijf spelers op de club en beperken ons tot fitnessen met latex handschoenen aan.”