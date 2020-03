Standard-spelers misnoegd over “eenzijdige coronasolidariteit”

Na Anderlecht laat ook Standard zijn personeel inleveren. Meer dan tachtig procent van de gewone werknemers van de Rouches zijn op technische werkloosheid geplaatst en de spelers kregen de keuze: ofwel technische werkloosheid (1.646,55 euro bruto per maand) ofwel een regeling waarbij ze het dubbele krijgen maar wel individueel moeten blijven trainen. De club betaalt dan een equivalent van dat bedrag aan de Standard Foundation, die medisch materiaal aankoopt voor ziekenhuizen in het Luikse.

De meeste spelers aanvaardden het voorstel, maar tegelijk heerst onvrede over het gebrek aan overleg. De club speelde cavalier seul en communiceerde dinsdagavond zijn “solidariteitsmaatregelen” terwijl een vijftal spelers op dat moment de regeling nog niet hadden ondertekend.

“Eigenlijk worden de spelers voor een voldongen feit gesteld”, reageert Stijn Boeykens van spelersvakbond Sporta. “Bij Anderlecht is er tenminste nog over gesproken. Als Standard de dialoog was aangegaan, hadden de spelers zelf een voorstel kunnen doen. Nu is het heel rudimentair. Wat als een deel van de spelersgroep niet reageert? Ze kunnen toch niet een deel van de selectie tijdelijk werkloos maken en een ander deel verder doorbetalen tegen een sterk verlaagd loon? Je kunt zeggen dat voetballers veel verdienen en het wel kunnen missen, maar velen hebben navenant leningen en financiële verbintenissen lopen.”

Opportunisme

Boeykens stelt vast dat veel clubs in korte tijd fel van mening zijn veranderd. “Een week geleden wilden de clubs nog per se doortrainen, nu zijn ze vooral bezig om diezelfde spelers tijdelijk werkloos te maken. Natuurlijk, het gaat hier over een gezondheidscrisis. Die kun je niet uit de weg gaan. Maar het mag niet tot opportunisme leiden. Laten we niet vergeten dat de afgelopen twee weken sowieso competitieloze weekends waren waarin de clubs geen inkomsten hadden. De tv-gelden hebben hier geen invloed meer op en de sponsorgelden zijn al uitbetaald. De helft van de ploegen heeft wel de thuisrecettes van de laatste speeldag gemist, maar voor de rest is het verlies momenteel beperkt. Een groot verschil met andere sectoren.”(bfa)