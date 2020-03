Alle Anderlecht-spelers staan loon af, trainen niet verplicht

Met een videocall overtuigde Vincent Kompany de laatste twijfelaars. De Anderlecht-spelers staan in deze coronatijden hun loon van de maand april af en de daaraan gekoppelde groepsverzekering. Het akkoord is er, de spelers moeten alleen nog maar een document tekenen. Om in vorm te blijven ligt nu wel veel verantwoordelijkheid bij hen. De eerste twee weken verplicht RSCA niemand om het individuele trainingsprogramma te volgen. Het wordt wel aangeraden, maar er zijn geen sancties voor zij die het programma negeren.

Toch probeert Anderlecht zijn jongens te stimuleren. Zo worden er online trainingen georganiseerd met physical coach Bram Geers via de app Zoom. Dan zitten de deelnemende spelers thuis voor hun webcam om oefeningen te doen in groep. Naar verluidt is dat nogal hilarisch. Wie voor individuele trainingen kiest, laat zijn stats nog altijd registreren via de app Strava. Na twee weken zonder verplichtingen is het wel weer van moeten. Dan zal de club afdwingen dat elke speler zijn trainingsprogramma afwerkt.(thst, jug)