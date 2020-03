Ook tijdens paasvakantie kinderopvang op school

“De lokale besturen wordt gevraagd de organisatie op zich te nemen, in samenwerking met scholen en opvanginitiatieven”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die dinsdag overleg pleegde met de verschillende actoren op het terrein. De vraag om ook in de paasvakantie in opvang te voorzien, kwam van de ouders zelf.

“Het algemene principe blijft dat kinderen zo veel mogelijk thuis worden opgevangen tijdens de paasvakantie. Maar voor kinderen voor wie dat niet kan, nemen de lokale besturen in nauw overleg met Opgroeien (ex-Kind & Gezin) en de lokale scholen de komende dagen de regie in handen en voorziet het lokaal bestuur in vakantieopvang voor kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs”, zegt minister Weyts.

De schoolopvang tijdens de paasvakatantie is enkel open voor kinderen van wie de ouders in een cruciale sector werken (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie) en voor kinderen uit een kwetsbare thuissituatie. “Er worden alternatieve regelingen uitgewerkt voor die kinderen voor wie geen andere opvangmogelijkheid is. In het bijzonder voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs die medische en/of sociale zorgnoden hebben en kinderen uit de internaten”, zegt minister Weyts.

Bij discussie of het kind wel naar de opvang kan, staat het de opvang vrij een attest of bevestiging van de werkgever te vragen. Zieke kinderen zijn uiteraard niet welkom in de opvang. (tg)