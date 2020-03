Nu delen ook kleine beleggers in de klappen

Slecht nieuws komt nooit alleen. Alsof de ferme klap die de aandelenbeurzen de voorbije weken te verduren kregen nog niet volstond, moeten beleggers nu ook met lede ogen aanzien hoe het ene bedrijf na het andere de uitbetaling van het dividend – het stuk winst dat bedrijven één à twee keer per jaar uitkeren aan hun aandeelhouders – schrapt. Postbedrijf Bpost, bioscoopuitbater Kinepolis, lingerieproducent Van de Velde, ramenproducent Deceuninck, uitgeverij Roularta… allemaal geven ze hun aandeelhouders voorlopig geen winstvoordeel.

“Heel verstandig”, zegt Pascal Paepen, beursexpert en docent bank & beurs aan de Thomas More Hogeschool en de KU Leuven. “Een goed management kijkt altijd naar de lange termijn. In onzekere tijdens is dat zelfs nog dwingender. En dus is het niet onlogisch dat bedrijven zo veel mogelijk cash in het bedrijf willen houden, zodat ze ondanks teruglopende of zelfs weggevallen inkomsten toch de vaste en variabele kosten kunnen betalen. Want die blijven wél komen. Om die reden nemen ook alsmaar meer bedrijven alle kredietlijnen die ze bij banken hebben openstaan op, zodat ze niet zonder cash vallen en de storm kunnen doorstaan.”

Niet op restaurant

Jammer, dus, voor de kleine belegger, die op dat dividend had gerekend. “Als je die belegger laat kiezen tussen nu een dividend krijgen en na de crisis het bedrijf tegen de muur zien lopen, of voor één keer geen dividend krijgen maar het bedrijf alle kansen geven om opnieuw te groeien, zal de keuze snel gemaakt zijn”, denkt Pascal Paepen.

De beursexpert is overigens geen fan van dividendaandelen. “Al was het maar omdat de fiscus 30 procent afroomt van het uitgekeerde bedrag, terwijl de meerwaarde bij verkoop van aandelen doorgaans vrijgesteld is. De grote Warren Buffet vindt zelfs dat beleggers die een dividend uitbetaald krijgen, dat eigenlijk meteen opnieuw moeten investeren in plaats van ermee op restaurant of op reis te gaan. Iets wat, nu ik eraan denk, in deze coronatijden toch uitgesloten is.”