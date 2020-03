Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Pep Guardiola schenken elk 1 miljoen euro voor strijd tegen corona

Enkele van de grootste namen uit het voetbal maakten dinsdag bekend dat ze grote sommen wegschenken voor de strijd tegen corona. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Pep Guardiola betalen elk ongeveer 1 miljoen euro voor verschillende goede doelen.

Het Hospital Clinic van Barcelona bedankte dinsdag Lionel Messi voor een schenking. Het ziekenhuis ontving een omvangrijke som van de Argentijnse voetballer om de pandemie de baas te kunnen. Volgens de krant El Mundo Deportivo ontving ook een ziekenhuis in Argentinië een bedrag. Alles samen zou de spelmaker van Barcelona ongeveer 1 miljoen euro hebben geschonken. Het bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van medisch materiaal.

Ook Manchester City-trainer Pep Guardiola schonk dinsdag 1 miljoen euro weg voor de strijd tegen het coronavirus. Hij stuurde het geld naar de Fundació Angel Soler Daniel die er medisch materiaal mee zal komen.

Cristiano Ronaldo en zijn makelaar Jorge Mendes maakten dan weer geld vrij voor de inrichting van nieuwe vleugels op de dienst intensieve zorgen in twee ziekenhuizen in Portugal. Een ziekenhuis in Lissabon zou er twintig bedden bijkrijgen, een ander in Porto vijftien.