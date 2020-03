Zes op de tien bedrijven hebben voorbije twee weken telewerk ingevoerd

Zes op de tien bedrijven in België hebben de voorbije twee weken telewerk ingevoerd. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van voor de uitbraak van het coronavirus, zo blijkt woensdag uit een bevraging van hr-dienstenleverancier Acerta bij 134 bedrijven met minstens 50 werknemers. Volgens Acerta heeft de coronacrisis de terughoudendheid rond telewerk grotendeels weggenomen en zou dat een blijvend effect kunnen hebben.

“De toename is logisch, want de oproep van de overheid was duidelijk: voer telewerk in waar het kan”, zegt Kathelijne Verboomen, directeur kenniscentrum Acerta Consult. “Er is een duidelijke shift gemaakt, de feitelijke lockdown heeft een aan de gang zijnde evolutie merkelijk versneld. De terughoudendheid over telewerk bij zowel werkgevers als werknemers zou ook na de crisis weleens overwonnen kunnen zijn.”

Meeste hebben nog mensen op werkvloer

Toch heeft 94 procent van de werkgevers met activiteiten die kunnen doorgaan nog steeds mensen in dienst die naar de werkplek moeten om hun taken te kunnen uitvoeren. Opvallend weinig van die bedrijven (45 procent) doen volgens Acerta een beroep op hun preventiedienst om te garanderen dat hun werkplek veilig is.

Voorts doet meer dan de helft van de bedrijven een beroep op de retroactieve erkenning tijdelijke werkloosheid door overmacht. “Overmacht wordt momenteel retroactief toegepast. Het gaat om een vereenvoudigde procedure met gunstigere spelregels. Zo wordt tijdelijke werkloosheid door overmacht gelijkgesteld voor de berekening van vakantierechten en wordt bovenop de uitkering een supplement voorzien”, aldus Verboomen.

De bedrijven zijn wel steeds somberder over de impact van de coronacrisis op hun omzet. Zo gaat 82 procent van hen ondertussen uit van omzetverlies.