Zo bizar is de situatie op de grens tussen Nederland en België in coronatijden

Nederland en België houden er andere maatregelen op na om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden. Dat is nergens beter zichtbaar dan in grensgemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, stelde Eén-programma Vandaag er vast.

Reporter Sander Gillis trekt er onder meer naar de lokale Zeeman-winkel, die slechts voor de helft open is. Het Belgische deel is gesloten, het Nederlandse open. Dat wordt afgedwongen met een rood-wit lint doorheen de zaak. “Ik moest ondergoed hebben, maar dat is in het Belgische deel van de winkel dus dat ging niet”, zegt een Nederlandse vrouw. “Ik vind het raar dat je in een winkel stukken hebt waar je niet mag komen.”

Marjon De Hoon, burgemeester van Baarle-Nassau, verklaart die maatregel. “De vierkante meters in België vallen gewoon onder Belgisch regime. De vierkante meters Nederland onder Nederlands regime. Als je iets nodig hebt uit de Belgische vierkante meters gaat dat op dit moment helaas niet.”