Een opmerkelijke melding tussen de overlijdensberichten in onze dinsdagkrant. Het overlijden van Hasselaar Sven Mathijs wordt samen met zijn hond Laïko aangekondigd.

“Onze Sven heeft een maand geleden een hersenbloeding opgelopen”, vertelt mama Helga Verleysen. “Hij was kerngezond en heel actief, ook in zijn job als verkoopsadviseur in de Snuffelmarkt ...