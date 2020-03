“Ga weg, we gaan allemaal sterven door jou”: verpleegster krijgt dreigbrieven onder haar deur geschoven

Een thuisverpleegster uit het Waalse Wanze, in de provincie Luik, krijgt sinds de uitbraak van het coronavirus dreigbrieven onder de deur van haar appartement geschoven. “Ga weg, we gaan sterven door jou”, staat erop. Sommigen gaan zelfs nog verder dan dat. “Ik begrijp er niets van”, zegt Sabrina in de kranten van Sudpresse.

Terwijl er de voorbije dagen geregeld massaal applaus uitbrak voor verplegend personeel en dokters, is daar in het Waalse Wanze weinig van te merken. Een of meerdere mensen hebben het gemunt op Sabrina, een vrouw die al vier jaar als thuisverpleegster werkt en haar steentje bijdraagt om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Enkele dagen geleden vond ik voor de eerste keer een briefje dat onder de deur van mijn appartement geschoven was. Ga weg, stond erop. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar een paar dagen later was er nog één. Ga weg, we gaan allemaal sterven door jou. Ik begrijp niet van waar dat komt. Zijn mensen bang dat ik hen zal besmetten?”

Desinfecteren

Ze doet net alles wat nodig is om verspreiding tegen te gaan, zegt Sabrina. “Elke avond desinfecteer ik rond 23 uur de inkomhal van ons appartementsgebouw en de knoppen van de lift. Ik let héél erg op en ik heb voldoende beschermingsmateriaal voor wanneer ik mijn patiënten bezoek: handschoenen, een masker...”

De bedreigingen vallen haar zwaar in deze moeilijke en bijzonder drukke tijden. “Elke dag vertrek ik thuis om 4.30 uur en kom ik thuis om 20.30 uur. Ik heb enorm veel patiënten te zien en te verzorgen.”

Nog bedreigingen

De auteur of auteurs van de briefjes ging nog een stap verder. “Op een avond kwam ik thuis en had iemand op de klink van mijn deur gespuwd”, zegt ze. “Ik ben niet kwaad, maar ik kan niet onder woorden brengen hoe ontgoocheld ik ben door de mentaliteit van de mensen. Gelukkig is er een enorme solidariteit onder verpleegsters. Wij houden ook vol dankzij onze patiënten en onze families. Maar het is pijnlijk om bij thuiskomst te zien dat iemand op mijn klink gespuwd heeft. Op straat heeft ook al eens iemand naar mij en een collega gespuwd omdat wij maskers droegen.”

