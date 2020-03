Ziekenhuizen wereldwijd aangevallen door cybercriminelen: ook Belgische politie waarschuwt voor aanvallen

De ziekenhuizen in ons land hebben een waarschuwing ontvangen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Dat raadt hen aan de nodige maatregelen te treffen om niet het slachtoffer te worden van cybercriminelen. Dat schrijft De tijd. Er zijn al in meerdere landen incidenten van dat soort geweest.

Het grote probleem is ‘ransomware’, een virus dat cybercriminelen gebruiken om iemands computernetwerk en computers over te nemen en te gijzelen. Ze kunnen alleen weer toegang krijgen als ze losgeld betalen. Zeker voor bedrijven en ziekenhuizen kan dat gigantische problemen opleveren.

Iets meer dan een week geleden was het nog in geval in een groot universitair ziekenhuis in de Tsjechische stad Brno. Daar hadden ze de handen vol met het inperken van het coronavirus, en dus kwam de gijzeling van hun computers wel op een erg slecht moment. Ook een gezondheidscentrum in de Amerikaanse staat Illinois viel eerder deze maand al ten prooi aan cybercriminelen, en in Spanje heeft de overheid het ziekenhuispersoneel ook al een waarschuwing gestuurd.

“Ons Computer Emergency Response Team monitort alles wat gebeurt in België en in het buitenland”, zegt CCB-woordvoerster Katrien Eggers in De tijd. “Wat zich heeft afgespeeld in het Tsjechische ziekenhuis volgen we zeker op, net als andere gevallen. We hebben de ziekenhuizen gewaarschuwd voor deze dreiging. We hebben ze gewezen op de jongste richtlijnen om zich te beschermen tegen ransomware.”

Europol-topvrouw Catherine De Bolle waarschuwde vorige week al voor criminelen die misbruik trachten te maken van de pandemie. In ons land vroeg het CCB dinsdag nog om op je hoede te zijn voor phishingmails of valse berichten.