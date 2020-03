Open brief van jonge huisartsen: “Systeem van ziektebriefjes is ziek”

Jong Domus, de vereniging voor Nederlandstalige Brusselse huisartsen in de eerste tien jaar na afstuderen, hekelt in een open brief aan Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), de werkgeversorganisaties en het parlement, het systeem van de ziektebriefjes. Ze vraagt tijdens de coronacrisis een opschorting van de ziektebriefjesregels en na de crisis de afschaffing van de ziektebriefjes tot drie dagen. De vereniging verzamelde op een dag tijd naar eigen zeggen de handtekeningen van meer dan 1.600 artsen.

Volgens Jong Domus zijn veel jonge huisartsen, zeker in deze periode van coronacrisis, gefrustreerd over overbodige administratie. “Het systeem van de ziektebriefjes is ziek”, klinkt het. “Aan het eind van de werkdag is de inkt van onze stempel op en gaan we afgestompt naar huis. Hiervoor zijn we toch niet met zoveel passie in dit beroep gestapt? “

“Reeds jaren wordt er gepraat over afschaffing van de ziektebriefjes, maar vooral de werkgeversorganisaties hielden dit tegen. Het stelsel van ziektebriefjes voor één dag afwezigheid is nog vrijwel uniek in Europa en induceert honderden miljoenen nutteloze uitgaven bij het RIZIV. Daarnaast ontlopen de werkgevers hun eigen verantwoordelijkheid om schijnzieken onder hun personeelsleden op te sporen”, klinkt het.

De dag van de gemiddelde huisarts bestaat daardoor volgens Jong Domus voor een groot deel uit het opmaken van ongeschiktheidsattesten voor banale zaken. “Maar in tijden van corona ervaren we dit dubbel zo hard.(...) Schaf de onzin van de ziektebriefjes tot drie dagen af. (...) Zinloze attesten en administratieve rompslomp hinderen onze zorgverlening en benadelen de patiënten die ons echt nodig hebben.”

