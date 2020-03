Geen derde daling op rij: 434 nieuwe patiënten in ziekenhuis opgenomen, 56 bijkomende overlijdens door coronavirus in België

Na twee dagen van dalingen is het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnames wegens het coronavirus in België de laatste 24 uur fors de hoogte ingegaan. Dat blijkt uit cijfers van het instituut Sciensano.

Er zijn 434 nieuwe patiënten opgenomen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen. Dat maakt dat al 2.152 ziekenhuisbedden ingenomen worden door coronapatiënten, waarvan 474 bedden op intensieve zorgen. Bij de vorige update dinsdag waren dat er respectievelijk 1.859 en 381.

Tussen 15 en 24 maart werden 2.308 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 547 personen verlieten het ziekenhuis.

Dodentol opgelopen

Ook de dodentol is verder opgelopen. Er zijn 56 bijkomende overlijdens geteld, wat het totaal op 178 brengt. Sciensano wijst er wel op dat de melding van sterfgevallen enkele dagen kan duren. Voornamelijk oudere patiënten sterven aan het virus, maar er zijn ook een aantal mensen jonger dan 65 jaar bij.

Op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum bevestigen virologen Emmanuel André en Steven Van Gucht de cijfers die eerder op de website van Sciensano verschenen. “We zijn nog niet aan de piek van de pandemie”, zegt Emmanuel André. “Het is heel belangrijk dat we de maatregelen blijven behouden en opvolgen.”

De sterke stijging van het aantal doden verklaart Van Gucht onder meer door informatie van de voorbije dagen, onder meer in woonzorgcentra, die nu pas doorgedrongen is tot de officiële diensten. “Het zijn niet allemaal overlijdens in de voorbije 24 uur. Overlijdens in ziekenhuizen krijgen we heel snel door, op andere plaatsen soms minder snel. We werken er wel aan om dat sneller te maken.”

“Verder wijs ik erop dat het geen zin heeft om op straat een masker te dragen tijdens het wandelen”, zegt Van Gucht. “Wel belangrijk is afstand houden van elkaar en te letten op de handhygiëne. Via de handen wordt het virus het vaakst doorgegeven.”

“De cijfers van vandaag tonen aan dat het van kapitaal belang is dat iedereen de maatregelen opvolgt. Dat is niet evident, maar we hebben geen keuze. Enkel door solidair te zijn, kunnen we de crisis onder controle krijgen”, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. Hij heeft het ook over de waarschuwing van het Centrum voor Cybersecurity. “Je komt soms aanbiedingen tegen voor mondmaskers en handgel. Soms beland je op valse websites. Wees héél voorzichtig op het internet en klik niet zomaar op verdachte links. Criminelen profiteren van deze crisis.”