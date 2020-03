Experts waarschuwen: “Tot 70 procent van zorgverleners kan uitvallen door virus of mentale problemen”

Experts vrezen dat, als er geen extra inspanningen komen, veertig tot zeventig procent van het zorgpersoneel kan uitvallen door besmetting met het virus, maar ook door mentale gezondheidsproblemen. Daarom wordt een project uitgerold waarbij voor elke zorgverlener psychologische hulp komt. “Het dagelijkse applaus doet deugd, maar alleen daarmee redden we de zorgverleners niet”, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis.

“Bij de uitbraak van het coronavirus in China zagen we dat meer dan een op de vier hulpverleners kampte met angststoornissen of slaapproblemen”, zegt Lode Godderis (KU Leuven), die de drijvende kracht ...