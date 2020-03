Britse prins Charles test positief op coronavirus

De Britse prins Charles, 71 jaar en troonopvolger in het Verenigd Koninkrijk, heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat berichten woensdag verschillende Britse media en het nieuws werd bevestigd door zijn persdienst.

Hij vertoont slechts lichte symptomen en verkeert in goede gezondheid, aldus de officiële mededeling. Prins Charles en zijn echtgenote Camilla verblijven geïsoleerd in hun huis in Schotland. Camilla werd ook getest maar is niet besmet met het virus, aldus de woordvoerder aan The Telegraph.

Hoe de Britse troonopvolger precies besmet raakte, is niet te achterhalen “gezien de vele contacten die hij de jongste weken had in zijn publieke rol”, klinkt het. Ook prins Albert II van Monaco testte al positief op corona en beide mannen waren eerder deze maand samen op een bijeenkomst van WaterAid in Londen. Negen dagen na de conferentie testte prins Albert positief.

In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds begin deze week strenge maatregelen van kracht. Zo mogen de Britten alleen nog de deur uit als het echt niet anders kan. Dinsdag steeg het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus met 87, wat het totaal op 422 doden bracht. Het aantal besmettingen nam ook toe: van 6.650 op maandag naar 8.077 dinsdag.

