Poetin neemt geen risico om coronapatiënt te bezoeken, maar blijft erbij dat virus “onder controle” is

De Russische president Vladimir Poetin liet dinsdag niets aan het toeval over toen hij een coronapatiënt bezocht in het ziekenhuis van Moskou. In Rusland zijn volgens officiële cijfers 658 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, één patiënt is overleden. Poetin beweert dat alles “onder controle” is, maar er wordt getwijfeld aan de cijfers van het aantal gevallen. De burgemeester van Moskou heeft verklaard dat de situatie in zijn stad veel ernstiger is dan wordt beweerd.