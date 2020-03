Scholen opnieuw open onmiddellijk na de paasvakantie? Minister Weyts maakt zich “weinig illusies”

“Ik maak me weinig illusies”, zo antwoordde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts aan Belga op de vraag of er binnenkort weer les wordt gegeven aan de Vlaamse scholen. “Ik denk niet dat de virologen ons gaan adviseren om de scholen onmiddellijk na de paasvakantie opnieuw open te doen.” En minister Weyts voegde eraan toe dat de Vlaamse regering één lijn heeft wat coronamaatregelen betreft: “wij volgen de adviezen van de wetenschappers”.

Sinds 16 maart wordt er door de coronamaatregelen geen les meer gegeven, op geen enkele school in België. Wel moeten de scholen opvang voorzien. Het ziet ernaar uit dat die maatregel verlengd wordt. “Tot mijn spijt ben ik niet optimistisch”, zei minister Weyts in de marge van een persmoment in Mechelen waar hij een campagne lanceerde om 10.000 laptops in te zamelen voor scholieren. “Maar als het gaat over ingrijpende maatregelen hebben wij één vaste lijn: we beslissen dit niet zelf, we leggen ons oor te luisteren bij de virologen, bij de wetenschappers, anders gaan we ‘vogelpikken’, dat doen we niet. We volgen de adviezen.”

Als na de paasvakantie de lessen nog niet hervatten, gaat het afstandsonderwijs dus nog even door. En de onderwijsminister benadrukt de grote rol van de ouders hierbij. Hij doet een oproep: “zorg ervoor dat uw kind gemotiveerd blijft, dat ze iets opsteken, dat deze weken niet totaal verloren gaan. Plan vaste leermomenten in in de loop van de dag, laat ze apart leren. Die rol van ouders is van cruciale waarde.”

Nu is de richtlijn: geen nieuwe lesinhoud en evaluatie. Dat ziet minister Weyts evolueren. “Ik denk niet dat we dat gaan kunnen handhaven. Als je jongeren wil blijven motiveren, dan gaan we moeten overgaan tot nieuwe lesinhoud, zogenoemde pre-teaching: nieuwe lesinhoud aanbieden waar dan later wordt op teruggekomen wanneer de scholen opnieuw open zijn.”