De on-Duitse dribbelkont met drie WK-finales op zijn palmares: “Als ik nu zou voetballen, speelde ik als Kevin De Bruyne”

Lang voor de Mansschaft charmeerde met Toni Kroos, Mesut Özil en Julian Draxler was er maar één Duitser voor wie je op het puntje van je stoel moest kruipen: Pierre ‘Litti’ Littbarski. Een dribbelkunstenaar uit West-Berlijn, wiens spel even on-Duits was als zijn naam. Drie keer bereikte hij de finale van het WK, de laatste keer won hij ook de wereldbeker. En toch zegt hij: “Als ik vandaag zou voetballen, dan dribbelde ik niet meer. Dan speelde ik zoals Kevin De Bruyne.”