Sociale media overspoeld met nieuwe uitdagingen: “Logisch, het is de enige manier om met elkaar in contact te blijven”

Op je hoofd staan, foto’s delen uit je kindertijd of hartjes fietsen op Strava: in tijden van quarantaine en verveling schieten uitdagingen op sociale media als paddenstoelen uit de grond. “We kunnen nu eenmaal alleen maar digitaal communiceren met elkaar momenteel”, zegt socioloog Walter Weyns van de Universiteit Antwerpen. “Dan kunnen we ons daar maar beter aan optrekken.”

Sociale media werden in het verleden al meermaals ‘anti-sociaal’ genoemd omdat we vastgekluisterd zitten aan een schermpje. “Bij Instagram, Facebook of WhatsApp vervalt de fysieke connectie”, zegt socioloog Walter Weyns. “Je kunt elkaar wel zien via foto’s en filmpjes, dat compenseert een beetje, maar eigenlijk is het gewoon een flauw afkooksel van de realiteit.” Maar in tijden van corona, waarin we allemaal zo veel mogelijk moeten binnenblijven, worden die digitale platformen net wél heel sociaal. “Het is een van de weinige veilige manieren om met elkaar in contact te blijven. Geef een eenzame persoon dezer dagen een scherm en zijn sociale behoefte wordt bevredigd. Het is zijn enige connectie met de buitenwereld, het is een soort van lifeline.

Foto: Instagram

Competitie

En om de digitale interactie leuker te maken, worden her en der nieuwe uitdagingen bedacht. “Het is een surrogaat voor onze gewoonlijke activiteiten”, zegt Weyns. “En het helpt wel degelijk om met elkaar verbonden te zijn en te blijven. We kunnen er ons mentaal aan optrekken omdat we toch samen zijn met onze vrienden.” Dat komt voornamelijk door de onderlinge competitiviteit. “Vrienden wedijveren met elkaar op een speelse manier. Je wil de opdracht die je gekregen hebt zo goed mogelijk uitvoeren voor de groep. Maar tegelijk wil je ze ook naar je hand zetten en wijk je misschien een heel klein beetje af van de instructies: bijvoorbeeld door een rol wc-papier met je voeten in de lucht te houden in plaats van een bal. Daardoor geeft de opdracht niet alleen je vrienden maar ook jezelf een bevredigend gevoel, zeker als je het ook nog eens beter deed dan je vrienden.”

Kneusje

Maar er moet ook een kanttekening gemaakt worden. Voor de huidige opdrachten op sociale media word je eerst genomineerd door vrienden. “Staat jouw naam er niet bij, dan ga je je al snel ondergewaardeerd voelen, en ook dat is eigen aan een vriendengroep”, zegt Weyns. “Je voelt je het kneusje van de groep. Maar je moet de dingen in perspectief zien: die opdrachten op sociale media zijn onbelangrijk, ze zijn er om de tijd te verdrijven. Laat het uitblijven van een nominatie voor zoiets triviaals niet op je gemoed werken.”

En aan de andere kant zijn er ook vrienden die niet genomineerd wíllen worden. “Als je naam erbij staat, word je geacht de opdracht uit te voeren”, zegt Weyns. “Je kan dat vergelijken met het dagelijkse applaus voor de zorg. Dat is een heel mooi initiatief, maar door de sociale druk voelen sommige mensen zich verplicht om op het afgesproken tijdstip mee te applaudisseren. Dat zijn kleine voorbeelden, en de sociale druk is daarbij niet zo groot. Je zal er niet onder lijden als je niet meedoet. Maar je moet wel beseffen dat het een vorm is van groepsdruk.”