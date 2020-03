Koningin Mathilde leest voor en roept op een coronadagboek bij te houden: “Om over een paar jaar opnieuw te lezen”

We beleven een uitzonderlijke periode door het coronavirus, vindt koningin Mathilde. Ze vreest dat de verveling soms toeslaat bij kinderen en jongeren omdat ze moeten thuisblijven. Maar daar heeft ze nu een oplossing voor: “Laten we een boek voorlezen.” Nadat ze een fragment had voorgelezen uit ‘Toen de zee stil was’ van journaliste en auteur Annelies Beck, stelde de koningin kinderen ook nog voor een dagboek bij te houden. “Over jullie activiteiten en jullie emoties, om over een paar jaar opnieuw te lezen.”