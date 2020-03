Pro League neemt nog geen beslissing, maar viroloog Van Ranst is pessimistisch: “Competitie redden gaat moeilijk zijn”

Viroloog Marc Van Ranst heeft zijn licht laten schijnen op het vervolg van de Belgische voetbalcompetitie. Hij is niet bepaald optimistisch over het verdere verloop: “We gaan niet plots alle maatregelen stopzetten en weer massa-evenementen zoals voetbalwedstrijden toelaten.” Intussen beraadde de Pro League zich ook over de zaak, zonder resultaat.

“Er gaat veel gebeuren de volgende weken. Dan gaan we weten waar deze epidemie naartoe gaat. Op dit moment is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen”, begint Van Ranst. De drukst gesolliciteerde viroloog van het land hoopt dat de competitie afgewerkt kan worden, maar is heel realistisch: “Vrees ik dat dit niet zal kunnen? Daar moet ik ‘ja’ op antwoorden”, geeft hij toe bij VTM Nieuws.

“Wanneer alles goed gaat en de epidemie begint te vertragen, betekent dat dat de maatregelen enigszins blijken te werken. Dan zullen we die ook aanhouden. We gaan die niet plots loslaten zodat we massa-evenementen kunnen organiseren. Dat is een van de laatste dingen die gaan toelaten. Veel mensen in een keer samenbrengen, daar gaan we bijzonder waakzaam over zijn.”

Het is voorlopig nog een beetje nattevingerwerk, maar alles bij elkaar ziet Marc Van Ranst het niet goedkomen: “ De competitie dit jaar afronden? Neen, daar zie ik weinig mogelijkheden in. Misschien dat er nog een symbolische bekerfinale achter gesloten deuren kan afgewerkt worden, maar de competitie echt redden: dat zal moeilijk zijn.”

Marc Van Ranst ziet de toekomst van de competitie somber in Foto: Dirk Vertommen

Pro League voorlopig besluiteloos

Vandaag zat de Pro League nog eens samen om te bekijken hoe het verder moet met onze competitie. De betrokken partijen slaagden er nog niet om tot een definitieve beslissing te komen. Een volledige stopzetting behoort nog tot de mogelijkheden, maar ook de laatste speeldag afwerken of een aangepaste vorm van play-offs kunnen in principe nog volgen.

“In de huidige omstandigheden waarin het land zich bevindt, is elke beslissing prematuur. De Raad van Bestuur en het management analyseren de mogelijke opties, in het belang van het Belgisch voetbal en haar partners, maar met het algemeen belang en de volksgezondheid als eerste prioriteit”, meldt de Pro League in een persbericht.