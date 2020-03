Man gedood in Brussels hotel, verdachte opgepakt

Brussel - In een hotel op de Adolphe Maxlaan in Brussel is dinsdag kort na de middag een man dood aangetroffen in verdachte omstandigheden. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Een verdachte werd opgepakt, aldus nog het parket.

“Dinsdag 24 maart rond 14 uur werden de politiediensten verwittigd dat in een Brussels hotel een levenloos lichaam werd aangetroffen”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Het parket werd verwittigd en heeft een wetsdokter aangesteld alsook het lab van de federale politie. Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor doodslag en parket en onderzoeksrechter zijn dinsdag in de late namiddag ter plaatste afgestapt. Een verdachte werd geïnterpelleerd. Het gerechtelijk onderzoek is lopende en in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.”

Volgens het parket was het slachtoffer enkele dagen geleden onder voorwaarden in vrijheid gesteld, onder meer wegens de corona-epidemie.

“Het slachtoffer was voordien gedetineerd voor feiten die tot op heden totaal vreemd blijken te zijn aan diegene die zich deze dinsdag hebben voorgedaan”, aldus nog het parket.